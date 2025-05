Roma Femminile, l'arrivo al Sinigaglia per la finale di Coppa Italia contro la Juve (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile è giunta poco fa allo stadio Sinigaglia di Como, pronta per la grande sfida. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, le giallorosse scenderanno in campo contro la Juventus per la finale di Coppa Italia.

Le calciatrici e lo staff tecnico sono scesi dal pullman mostrando concentrazione e determinazione sui volti, prima di dirigersi sul campo di gioco per iniziare la preparazione all'attesissimo match che assegnerà il trofeo.