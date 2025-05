Femminile, JUVENTUS-ROMA: segui in tempo reale. Al via il riscaldamento (FOTO)

Conto alla rovescia terminato al Sinigaglia: Roma e Juventus stanno per scendere in campo per la finale di Coppa Italia. Completato il riscaldamento, cresce l'attesa per il calcio d'inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: (3-4-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea

A disposizione: Proulx, Capelletti, Lehmann, Rosucci, Vangsgaard, Bennison, Godo, Beccari, Bergamaschi, Calligaris, Krumbiegel, Lenzini

Allenatore: Massimiliano Canzi

Roma (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Linari, Minami, Di Gugliemo; Troelsgaard, Kuhl , Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi

A disposizione: Kresche, Merolla, Valdezate, Viens, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Cissoko, Kim

Allenatore: Alessandro Spugna

Riscaldamento in corso per la Roma Femminile allo stadio Sinigaglia di Como, dove alle 18:00 le giallorosse affronteranno la Juventus nella finale di Coppa Italia.

Le calciatrici sono scese in campo per prendere confidenza con il terreno di gioco mentre si avvicina il fischio d'inizio della sfida che assegnerà il trofeo.

? È iniziato il nostro riscaldamento#ASRomaFemminile pic.twitter.com/nweYRHvLmJ — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 17, 2025

È stata comunicata la formazione ufficiale con cui la Roma Femminile scenderà in campo tra poco, alle ore 18:00, allo stadio Sinigaglia di Como per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Le giallorosse si affideranno a Ceasar in porta. La linea difensiva vedrà Thogersen, Linari, Minami e Di Guglielmo. A centrocampo agiranno Troelsgaard, Kuhl e la capitana Giugliano. In attacco, il tridente sarà composto da Glionna, Giacinti e Haavi.