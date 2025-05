Roma Femminile, Giugliano dopo il Milan: "C'è tanto rammarico per non aver vinto. La partita contro la Fiorentina sarà come una finale"

Reduce da un rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Milan, la Roma Femminile manca l'accesso alla Champions League e diventerà fondamentale la partita di settimana prossima contro la Fiorentina. Ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Manuela Giugliano. Ecco le sue parole.

Non era il risultato che ci aspettava, specie per come stava andando la gara, con la Roma avanti 3-0: è un pareggio che brucia

Dispiace, c'è tanto rammarico, perché abbiamo fatto una settimana davvero importante, dove siamo rinate tutte e abbiamo ricompattato il gruppo. E oggi volevamo un solo risultato, la vittoria, portando a casa la qualificazione in Champions. Purtroppo non ci siamo riuscite. Se devo guardare una cosa positiva, c'è il fatto che non abbiamo mollato fino all'ultimo. Dobbiamo portarcelo dentro e continuare, perché la prossima gara con la Fiorentina sarà decisiva per il nostro futuro".

Quella con la Fiorentina sarà una partita da vivere come una finale

"Assolutamente sì. Adesso non abbiamo alternative: c'è solo la vittoria. Dobbiamo vincere e portare a casa la qualificazione, perché ce la meritiamo. I nostri tifosi vengono qua ogni volta numerosi, lo stadio è sempre pieno e questa cosa ci onora: dobbiamo farlo in primis per loro e poi per tutte noi".



