Ci siamo: domani alle 18:00 si giocherà l'attesa finale di Coppa Italia Femminile tra la Juventus e la Roma di Alessandro Spugna. La squadra giallorossa, come confermato da un post su X del profilo ufficiale, è arrivata in queste ore allo Stadio Sinigaglia di Como ed è scesa sul rettangolo di gioco per testare il campo, in vista della sfida contro le bianconere.