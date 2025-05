Femminile, Spugna: "Le partite contro Fiorentina e Juventus sono due finali" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valida per la decima giornata della Poule Scudetto e in programma domani alle ore 15. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra mentalmente sta abbastanza bene, perché è consapevole di quello che è successo, ma è anche consapevole di quello che vuole raggiungere. Fisicamente qualche problema ce l'abbiamo e si è visto anche contro il Milan, perché siamo stati obbligati a fare dei cambi per infortuni. Non abbiamo potuto utilizzare giocatrici che erano in panchina per problemi fisici. Questo problema ce l'abbiamo da inizio stagione, quindi dovremmo combattere contro questo anche in queste ultime settimane".

Due finali per riuscire ad ottenere il risultato migliore...

"Sì, sono praticamente due finali e per quanto riguarda il campionato ce la siamo un po' complicata. Sabato abbiamo un match praticamente da dentro o fuori, però siamo abituati a giocare partite di questo tipo. È una squadra che ha l'esperienza necessaria per poter giocare sfide così e quindi siamo consapevoli di questo. Abbiamo tanta voglia di chiudere questo campionato nel migliore dei modi possibile, che sarebbe quello di conquistare questa benedetta Champions League. Vogliamo offrire la miglior prestazione possibile e siamo consapevoli di poterlo fare".

Come si preparano partite così?

"Si preparano soprattutto cercando di risparmiare energie per poterle mettere in campo nella partita. Poi anche mentalmente dobbiamo dare assolute sicurezze alla squadra ed è quello che stiamo cercando di fare. Però dobbiamo arrivare in campo con la giusta tranquillità, la giusta serenità, ma anche con la consapevolezza di essere una squadra che in questi anni ha dominato la scena. In queste due gare dobbiamo tornare a farlo".