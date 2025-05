Femminile, Spugna: "Finale di Coppa Italia meritata. Daremo tutto per vincere, ma la Juventus è favorita" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'attesissima partita contro la Juventus, valida per la finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 18. Ecco le sue dichiarazioni: "In questi ultimi anni è stato un po' il classico del calcio italiano femminile, quindi è chiaro che le due società che hanno alzato trofei sono Juventus e Roma. Anche sabato ci sarà questa possibilità per noi. Ce la siamo conquistata e meritata e ci piacerebbe concludere la stagione con una vittoria".

Come sta la squadra?

"Dal punto di vista mentale sta bene perché la vittoria di Firenze ha dato grande morale e fiducia. Volevamo questa qualificazione in Champions League e l'abbiamo ottenuta all'ultimo respiro. Questa è una cosa che sicuramente ci dà tanta forza per affrontare una squadra che ha i favori del pronostico perché ha dominato la stagione. Anche negli scontri diretti con noi ha avuto un vantaggio. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, ma il gruppo è in salute. Ci giocheremo la partita, è una partita secca, una finale. Cercheremo di mettere in campo tutte le nostre armi per poter battere una squadra forte".

Che significato avrebbe chiudere la stagione con la vittoria della Coppa Italia?

"Al di là di concludere una stagione difficile nel migliore dei modi, sarebbe il sesto titolo in quattro anni e non è cosa da poco. Sicuramente metteremo in campo tutte le nostre forze per poter conquistare questa coppa,. Tutto il gruppo e lo staff se lo meritano e stiamo lavorando al meglio per poter portare a casa questo trofeo".