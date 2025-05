Femminile, Spugna alla vigilia di Roma-Milan: "Vogliamo regalare la Champions ai nostri tifosi" (VIDEO)

Alla vigilia dell'ultima partita casalinga della stagione al Tre Fontane contro il Milan, il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha presentato la sfida, facendo il punto sulla preparazione e sottolineando l'importanza di chiudere bene davanti al proprio pubblico per centrare l'obiettivo Champions League.

Riguardo alla condizione della squadra, Spugna ha affermato: "Con le giocatrici che saranno a disposizione ci siamo allenati molto bene. Purtroppo abbiamo ancora qualche defezione che non riusciamo a recuperare. Questo anno è un po' il nostro problema però faremo con quelle che ci sono, che sono già tante, sicuramente cercheremo di fare veramente una partita molto importante."

Il tecnico ha poi analizzato le qualità del Milan, riconoscendone il percorso e il coraggio nelle scelte: "Il Milan è un club che ha avuto un grande coraggio, secondo me, quest'anno di fare qualcosa di diverso, che non è una cosa scontata nel calcio, soprattutto nel calcio femminile. Ha lavorato con un progetto nuovo, con tante giovani, con un'allenatrice nuova, straniera, che è arrivata e si è subito messa in luce perché secondo me ha prodotto un calcio bello, offensivo. Soprattutto hanno avuto la pazienza di valutare le ragazze, di dare tempo alle ragazze, di crescere. Sicuramente ha fatto qualcosa di molto bello, di molto particolare." Proprio per questo, la sfida non è da sottovalutare: "A noi ha dato sempre del filo dal torcere quindi sarà una partita non scontata."

Infine, Spugna ha sottolineato la volontà di regalare una soddisfazione ai tifosi nell'ultima apparizione stagionale al Tre Fontane, con un obiettivo ben preciso: "Assolutamente sì, vogliamo regalare una prestazione di alto livello, ma soprattutto vogliamo regalare la qualificazione in Champions League ai nostri tifosi, che sono sempre stati vicini alla squadra, sono sempre stati molto presenti, e quindi faremo di tutto per ottenere questo risultato."