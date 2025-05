Femminile, Linari dopo Roma-Fiorentina: "Orgogliosa di questa squadra. Ce la siamo complicate da sole"

Al termine della vittoria per 1-0 sul campo della Fiorentina, che ha garantito alla Roma Femminile la qualificazione alla prossima Champions League, la giallorossa Elena Linari ha commentato l'importante traguardo raggiunto e la prestazione della squadra.

Obiettivo centrato. Quanto è stato faticoso raggiungere questa Europa?

"Parecchio perché abbiamo vinto con un risultato abbastanza stretto ma l'importante era riuscire ad arrivare a questo grande obiettivo per questa squadra e per questa società che se lo merita. Sappiamo che è stata una stagione difficile, ce la siamo complicata da sole e forse era anche giusto che fossimo noi all'ultimo, con le ultime energie a riuscire a portare a casa questa qualificazione. Sono molto orgogliosa di questa squadra e di quanto fatto, nonostante tutto".

Oggi è stata una vittoria di squadra, di tutte.

"Sicuramente c'era un po' di emergenza a livello di infortuni e squalifiche ma credo che una grande squadra si veda soprattutto nelle difficoltà. Avevamo bisogno di una reazione da squadra vera, che probabilmente nel corso della stagione a volte è un po' mancata. Oggi tutte insieme, nonostante le difficoltà come la fatica e il caldo, ce la siamo portata a casa. Nel primo tempo secondo me abbiamo dominato, nel secondo siamo andate in sofferenza ma ci stava, loro dovevano per forza vincere. Giusto così, bellissimo così, avanti tutta. Adesso ci aspetta una finale importantissima".

Una finale da giocare con questa forza e questa determinazione.

"Per forza. Dobbiamo ricordarci di quanto fatto sia oggi, sia contro il Milan fino al 70esimo minuto. Sappiamo che non sarà facile, la Juve è una squadra molto forte ma è una finale e questa squadra ha grande forza e grande energia. Ce la giocheremo ad armi pari, con questa squadra tutto è possibile".

