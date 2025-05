Femminile, Dragoni operata alla caviglia destra: "Non vedo l'ora di tornare a fare ciò che amo. In bocca al lupo alle mie compagne per la finale" (FOTO)

Giulia Dragoni, centrocampista di proprietà del Barcellona e attualmente in forza alla Roma Femminile, si è operata al legamento deltoideo della caviglia destra nella giornata odierna. "Nel giro di un secondo è finita la mia stagione, improvvisamente e senza preavviso… - scrive la giovane calciatrice in un lungo post su Instagram -. L’operazione è andata bene fortunatamente, grazie mille a tutti per i messaggi. Mi ritengo privilegiata ad avere degli staff medici così competenti alle mie spalle e delle persone che si preoccupano e si prendono cura di me. Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che più mi piace, ma per ora posso solo fare un grande in bocca al lupo alle mie compagne per la finale di sabato".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da giulia dragoni (@giulia.dragonii)