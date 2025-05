Coppa Italia Femminile Primavera, Roma-Fiorentina 3-1: a segno Cherubini, Galli e Ventriglia. L'esultanza della squadra a fine partita (VIDEO)

Alle ore 16 è andata in scena la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Femminile Primavera, e si è conclusa con il punteggio di 3-1 in favore delle giallorosse grazie alle reti di Cherubini, Galli e Ventriglia. Dopo il pareggio contro il Parma nel primo turno, le capitoline salgono in vetta alla classifica a quota 4 in attesa del risultato di Sassuolo-Parma. "Vittoria della nostra Primavera in Coppa Italia contro la Fiorentina. Finisce 3-1 grazie ai gol di Cherubini, Galli e Ventriglia. Daje", il messaggio dell'account X della Roma Femminile.

