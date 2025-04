Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS 0-2 (9' Godo, 31' Cantore): segui in tempo reale. Fine primo tempo

Dopo la pausa per le nazionali, la Roma Femminile torna in campo contro la Juventus. Le bianconere si trovano attualmente salde al primo posto in questa corsa playoff, a più 8 sulle giallorosse terze.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Thøgersen, Minami, Linari. Di Guglielmo; Kuhl, Giugliano, Pandini; Haavi, Giacinti, Pilgrim.

A disp.: Merolla, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Glionna, Oladipo, Pante, Cissoko, Kim, Paniccia, Troelsgaard.

All. Alessandro Spugna

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Salvai, Kullberg, Harviken; Thomas, Brighton, Rosucci, Godo, Boattin; Cantore, Girelli.

A disp.: Capelletti, Mustafic, Schatzer, Lehmann, Vangsgaard, Benninson, Bergamaschi, Calligaris, Krumbiegel, Gallo, Corelli.

All. Massimiliano Canzi

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti: Nicola Morea - Mario Chichi

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro

Reti: 9' Godo, 31' Cantore

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

31' - Raddoppio della Juventus. Errore di Linari che si lascia scippare il pallone da Cantore, la numero 9 avanza e, tutta sola davanti a Ceasar, non sbaglia.

28' - Roma a un passo dal pareggio! Bel cross di Haavi per Giugliano che, tutta sola, si coordina e calcia in porta, colpendo però Godo che riesce a deviare in corner.

17' - Scambio in velocità tra Kuhl e Giugliano, tiro da fuori area della numero 10 che termina alto.

9' - Vantaggio Juventus. Girelli per Godo, la centrocampista ha tutto il tempo per coordinarsi da fuori area e, con il destro, calcia a giro battendo Ceasar con l'aiuto del palo interno!

3' - Inizio arrembante della Juventus, primo corner per le bianconere con Kullberg che si ritrova il pallone tra i piedi ma non riesce a inquadrare lo specchio.

1' - Match al via