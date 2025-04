Serie A Femminile: la Juventus vince il titolo, interrotto il dominio Roma dopo due scudetti

La Juventus Femminile è Campione d'Italia per la sesta volta nella sua storia. Il titolo è arrivato matematicamente grazie alla vittoria per 2-0 sul Milan nell'ultima giornata, decisa da una doppietta di Cristiana Girelli.

Lo Scudetto è stato conquistato dalle bianconere con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine della Poule Scudetto.

Questo successo interrompe la striscia di due scudetti consecutivi vinti dalla Roma, che deve quindi abbandonare il trono di campione. Le giallorosse, attualmente terze in classifica con 41 punti, sono ora attese dalla fondamentale sfida contro l'Inter (seconda a 42 punti), in programma domani (sabato 19 aprile) alle 15. Uno scontro diretto cruciale nella corsa per un posto nella prossima UEFA Women's Champions League, a cui accedono le prime tre classificate.