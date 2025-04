Poule Scudetto, INTER-ROMA 1-0 (6' Polli): segui in tempo reale. Nerazzurre in vantaggio con il tap-in di Polli (FOTO e VIDEO)

Torna in campo la Roma Femminile e oggi alle ore 15 andrà in scena l'attesissimo big match contro l'Inter, valido per la settima giornata della Poule Scudetto. Questa sfida sarà importantissima in chiave classifica: le nerazzurre sono seconde a 42 punti, mentre le giallorosse sono terze a -1.

IL TABELLINO

INTER: Rúnarsdóttir; Merlo, Milinkovic, Andrés; Serturini, Tomaselli, Csiszar, Magull, Schough; Wullaert, Polli.

A disp.: Piazza, Baldi, Pedersen, Santi, Bugeja, Pavan, Karchouni, Robustellini, Fordos, Detruyer, Bartoli.

All.: Piovani.

ROMA: Ceasar; Thogersen, Troelsgaard, Minami, Di Guglielmo; Kuhl, Giugliano; Haavi, Dragoni, Pilgrim; Giacinti.

A disp.: Merolla, Aigbogun, Cissoko, Linari, Oladipo, Kim, Pandini, Corelli, Glionna, Pante, Ventriglia.

All.: Spugna.

Arbitro: Marotta. Assistenti: Linari - Brunozzi. IV Ufficiale: Mazzer.

Marcatori: 6' Polli.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

6' - Inter in vantaggio: Csiszar colpisce un altro legno, in questo caso la traversa, su cross di Wullaert, sulla respinta si avventa Polli e segna di testa.

4' - L'Inter risponde immediatamente e colpisce un palo con Csiszar.

2' - Subito grande chance per la Roma: Haavi si accentra e calcia, ma il suo tiro colpisce il palo.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:29 - Riscaldamento in corso.

14:00 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Spugna.

? Ecco la nostra formazione per la sfida con l’Inter FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/ek1oMKszgY — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 19, 2025

13:34 - La Roma è arrivata all’Arena Civica.