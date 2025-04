Femminile, Spugna: "Complimenti alla squadra per la reazione, ma quando regali due gol alla Juventus diventa difficile"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta per 1-2 contro la Juventus nel match valido per la sesta giornata della Poule Scudetto. Ecco le sue parole.

È una Roma che ha reagito, però forse è una reazione che è arrivata troppo tardi.

"Diciamo che la partenza non è stata delle migliori e questo poi ha condizionato la reazione, che sicuramente c'è stata. Però è chiaro che, quando regali due gol alla Juventus, poi è difficile, complicato. Devo fare i complimenti alle ragazze per la reazione, quello è sicuro, perché comunque ci hanno messo tutto. Impossibile, soprattutto nel secondo tempo, poter riaprire e provare a riacciuffare la partita. Ci siamo anche andate vicino, perché nei minuti di recupero abbiamo avuto un'occasione clamorosa per pareggiare. Però non abbiamo approcciato bene, e questo è successo troppe volte in questa stagione".

Cosa è mancato in particolare in questa partita?

"È mancato l'approccio e poi abbiamo sbagliato tanto a livello individuale: tanti errori tecnici. Siamo una squadra che prova a giocare tanto, e quando sbagli tanto tecnicamente ti presti a delle ripartenze che con la loro gamba possono far male. E così è stato. Prendiamoci il secondo tempo, perché è stato di livello. Dovevamo concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto".

È da questo secondo tempo che la Roma dovrà ripartire anche per la sfida contro l'Inter?

"Assolutamente sì. Come avviene sempre nel calcio, da domani bisogna voltare pagina. Lo si fa quando si vince, lo si deve fare quando si perde. Bisogna semplicemente analizzare quello che non è andato e cercare di recuperare le energie. Dobbiamo andare a Milano a fare una grande partita, perché dobbiamo concludere il campionato arrivando nelle prime tre posizioni, perché sarebbe Champions League e poi c'è la finale di Coppa. Quindi, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi".

