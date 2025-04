Coppa Italia Femminile: Juventus-Roma si giocherà allo stadio Sinigaglia, sabato 17 maggio alle 18:00

Nonostante la Roma Femminile non sia riuscita a riconfermare il campionato vinto lo scorso anno, le ragazze di mister Spugna sono riuscite a raggiungere la finale di Coppa Italia. L’avversaria sarà la Juventus, attualmente prima in Serie A. Da poco, come comunicato dal club giallorosso su X, è stata deciso lo stadio in cui la partita verrà giocata. Il match, sarà disputato al Giuseppe Sinigaglia di Como, sabato 17 maggio alle ore 18:00.

