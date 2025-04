Coppa Italia Femminile, JUVENTUS-ROMA: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi, ai tifosi romanisti sarà riservata la parte destra dei Distinti (COMUNICATO)

Il 17 maggio alle ore 18 andrà in scena allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como l'attesissimo big match tra Juventus e Roma, valido per la finale di Coppa Italia Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, la vendita dei biglietti è già iniziata e ai tifosi giallorossi sarà riservata la parte destra dei Distinti. Ecco la nota ufficiale: "Parte il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia Femminile! Manca un mese a Juventus-Roma, in calendario il 17 maggio alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como.

I biglietti sono disponibili da oggi presso le agenzie Vivaticket abilitate e su figc.vivaticket.it. Sarà possibile acquistarli anche il giorno stesso della finale, dalle ore 13:30 alle ore 18, presso il botteghino dello stadio in viale Sinigaglia. Il prezzo nel settore Distinti è di 7 euro e di 1 euro per le ragazze e i ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 17 maggio 2005), gli Over 65 (nati prima del 17 maggio 1960) e gli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera). I tifosi diversamente abili potranno fare richiesta di accredito tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi a questo link. Ai romanisti che verranno per sostenere le nostre campionesse sarà riservata la parte destra dei Distinti, osservando il campo dalla tribuna centrale". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE