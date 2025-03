Serie A Femminile, JUVENTUS-ROMA 2-2: segui in tempo reale. Girelli rimette in equilibrio il match

Alle 15:30 la Roma Femminile di mister Spugna sfiderà la capolista Juventus per il primo turno della Poule Scudetto. Le giallorosse, al momento terze in classifica a -10 dalle bianconere, vogliono vincere per non chiudere il discorso campionato. Il tecnico della Roma ha confermato lo stesso 11 titolare che ha battuto il Sassuolo nella semifinale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Harviken; Krumbiegel, Brighton, Bennison, Bergamaschi; Cantore, Girelli, Bonansea

A disp.: Proulx, Capelletti, Rosucci, Vangsgaard, Stolen Godo, Beccari, Thomas, Cocino, Gallo, Termentini

All.: Canzi

ROMA: Kresche; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo, Giugliano, Greggi, Dragoni, Corelli, Viens, Haavi.

A disp.: Ceasar, Cissoko, Giacinti, Glionna, Kuhl, Merolla, Oladipo, Pandini, Pilgrim, Troelsgaard.

All.: Spugna

Ammonita: 10' Brighton (J)

Marcatori: 19' Harviken, 22' Minami, 24' Haavi, 25' Girelli

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

25' - GOL della Juventus, 2-2. Partita folle. Dura meno di un minuto il vantaggio della Roma. Girelli riporta subito in parità la gara con un tiro da dentro l'area di rigore.

24' - GOOOOOl della Roma, 1-2. Le giallorosse ribaltano la gara nel giro di 5 minuti. Haavi da fuori area trova un gran gol e porta avanti la formazione di Spugna.

22' - GOOOOL della Roma, 1-1. Uno schema su calcio di punizione favorisce Minami che di testa segna la rete del pareggio. La giapponese si riscatta dopo il piccolo errore sul vantaggio della Juventus.

19' - GOL della Juventus, 1-0. Dagli sviluppi di un corner Minami respinge male un pallone in area e ci si avventa Harviken. La norvegese trafigge Kresche e porta in vantaggio le bianconere.

1' - Inizia il match tra Juventus e Roma.