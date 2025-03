Poule Scudetto Femminile, ROMA-INTER 2-1: Di Guglielmo regala la vittoria in rimonta al 95'. Le giallorosse agganciano l'Inter al secondo posto (FOTO)

Partita folle allo Stadio Tre Fontane, con la Roma Femminile che batte 2-1 in rimonta l'Inter nel match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto. La gara inizia subito in salita, dato che al 6' Wullaert approfitta di un errore delle giallorosse e sigla la rete del vantaggio. Nella ripresa esce fuori il carattere delle padrone di casa: al minuto 68 Giugliano trasforma il rigore (conquistato da Viens) spiazzando Runarsdottir, mentre all'ultimo secondo Di Gugliemo segna il gol del definitivo 2-1 dopo una respinte imperfetta del portiere avversario. Grazie a questo successo le giallorosse agganciano proprio le nerazzurre al secondo posto in classifica a quota 38 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Kresche; Troelsgaard, Linari, Minami; Thøgersen, Kuhl (58' Pilgrim), Giugliano, Haavi (58' Di Guglielmo); Dragoni (84' Pandini); Viens, Giacinti (58' Corelli).

A disp.: Ceasar, Merolla, Cissoko, Paniccia, Aigbogun, Shukurat, Glionna.

All.: Spugna.

INTER: Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andrés; Merlo, Pavan (60' Cambiaghi), Csiszar (84' Karchouni), Magull, Serturini (75' Tomaselli); Wullaert (75' Bugeja), Schough (46' Detruyer).

A disp.: Piazza, Baldi, Bowen, Santi, Robustellini, Fordos, Fadda.

All.: Piovani.

Arbitro: Gasperotti. Assistenti: Schirinzi - Pandolfo. IV Ufficiale: Ambrosino.

Marcatori: 6' Wullaert, 68' rig. Giugliano, 95' Di Guglielmo.

Ammonite: Linari (R), Milinkovic (I), Corelli (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

96' - Finisce qui: Roma 2-1 Inter.

95' - Roma in vantaggio! Runarsdottir respinge il tiro di Giugliano sulla testa di Di Guglielmo, la quale segna da due passi e realizza la rete del definitivo 2-1!

79' - Roma a centimetri dal 2-1: clamoroso incrocio dei pali colpito da Di Guglielmo.

68' - Pareggio Roma! Giugliano spiazza Runarsdottir e firma il pareggio dal dischetto.

66' - Calcio di rigore per la Roma! Dragoni colpisce la traversa, l'azione continua e Milinkovic stende in area Viens.

65' - Clamoroso errore di Minami in area di rigore, la palla arriva a Cambiaghi che non riesce a spingere il pallone in porta da posizione molto ravvicinata.

61' - Super intervento di Di Guglielmo, che chiude Wullaert in extremis ed evita lo 0-2.

51' - Roma a un passo dal pareggio con un tiro a giro di Giugliano che sfiora il palo.

46' - Al via la ripresa.

Primo tempo

45' - Fine primo tempo: Roma 0-1 Inter.

37' - Sponda di testa di Haavi per Giugliano, conclusione sbagliata dal limite dell'area e palla fuori.

22' - Tiro troppo centrale di Dragoni su sponda di Viens, para Runnarsdottir.

14' - Ottime parate su Runnarsdottir, che si oppone alle conclusioni di Viens e Dragoni.

6' - Inter in vantaggio: Giugliano sbaglia in fase d'impostazione, Csiszar serve Wullaert, la quale calcia e trafigge Kresche.

1' - Al via il match.