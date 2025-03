Panchina d'Oro, Spugna: "Ringrazio la Roma e le mie calciatrici, senza di loro non sarei qui"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, è stato premiato con il premio Panchina d'Oro. Il tecnico delle giallorosse ha commentato il premio e il club gli ha dedicato una nota sul proprio sito ufficiale.

"Il coach della Roma è stato eletto miglior tecnico della stagione 2023/24, vincendo il premio annuale organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Per Spugna si tratta della seconda Panchina d'Oro da quando è allenatore della Roma, dopo quella ricevuta per la stagione 2022/23. Il premio viene assegnato annualmente al miglior allenatore della Serie A Femminile. La votazione è riservata agli allenatori dei due campionati di A e B, oltre al direttore della Scuola Allenatori e al Ct della Nazionale Femminile.

Queste le dichiarazioni di Spugna: "Ringrazio i miei colleghi allenatori, sono continua fonte di confronto e ispirazione per me. Ringrazio naturalmente la Proprietà e il Club, il mio staff e le calciatrici, senza di loro non sarei qui".

Nel corso dell'evento è stato ricordato Fabio Melillo, allenatore della Primavera Femminile giallorossa dal 2018 al 2022 e vincitore di tre Scudetti di categoria. Anche coach Spugna ha voluto dedicare un pensiero alla memoria di Melillo: "Un uomo che ha fatto tantissimo per il calcio femminile, un punto di riferimento per tutti noi allenatori".

Nella stagione 2023/24 il coach giallorosso ha conquistato Scudetto e Coppa Italia: su 41 partite complessive, in Italia e in Europa, ha raccolto 30 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, per una percentuale di vittorie del 73%. Le giallorosse inoltre hanno realizzato 113 gol, subendone 45.

Solo in campionato, sempre in riferimento alla stagione passata, il parziale è di 23 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 70 punti totalizzati. La percentuale di vittorie sale all'88%, i gol fatti 74 e quelli subiti 24".

