Femminile, Spugna: "Volevamo questo obiettivo a tutti i costi. Siamo orgogliosi e felici"

Al termine del match vinto dalla Roma contro il Sassuolo, valido per l'accesso alla finale, il tecnico della Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club.

L'obiettivo era la finale, la quinta consecutiva per la Roma. Obiettivo raggiunto.

"Sì, obiettivo raggiunto. Siamo molto contente perché era un obiettivo che volevamo a tutti i costi. Ce lo siamo prefisso da inizio stagione, poi è la quinta finale consecutiva, è qualcosa di unico, di storico, sia per il nostro club, sia per il calcio femminile italiano. Questo ci rende orgogliosi e felici".

Oggi ha potuto ruotare tante calciatrici, è una Roma che si avvicina alla fase finale della stagione.

"Abbiamo recuperato Pilgrim, è molto importante per noi. Ha giocato 70 minuti, ha fatto ottime cose, ha fatto gol, ha giocato ad un buon livello, speravamo in questo ritorno. Troelsgaard ha giocato da difensore centrale, è un ruolo che ricopre in nazionale, lo fa in una difesa a tre, ma può stare anche in una linea a 4. Lei è una giocatrice talmente esperta, di qualità, che può assolutamente ricoprire quel ruolo. Lo ha fatto stasera, con un'ottima partita. Poi Kuhl dal primo minuto, Pandini in corso d'opera. Tante cose belle, che ci permettono di avere diverse rotazioni nelle prossime gare".

Servirà questa Roma domenica contro l'Inter?

"Assolutamente sì. Siamo concentrate nel voler arrivare almeno seconde, finché l'aritmetica non ci condanna per lo scudetto. Dunque, dobbiamo giocare una grande partita domenica, siamo consapevoli di questo, vogliamo farlo. Recupereremo un po' di energie e ci prepareremo al meglio".

(asroma.com)

