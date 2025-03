Femminile, Spugna: "Vittoria fondamentale per la corsa Champions" - Pante: "I tifosi ci danno energie extra"

Alessandro Spugna e Mia Pante, rispettivamente allenatore e calciatrice della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 2-0 contro la Fiorentina nella quinta giornata della Poule Scudetto. Ecco le loro parole.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria fondamentale per la corsa Champions.

"Sì, fondamentale per la corsa Champions, ma molto importante perché abbiamo fatto una grande prestazione. Dopo la brutta partita con il Milan, oggi c'era bisogno di fare una grande gara e così è stato".

Si è vista una Roma aggressiva, corta, in grado di pressare l'avversario e di riuscire a segnare, ma soprattutto di mantenere la porta inviolata.

"In settimana avevamo parlato di questo. Siamo una squadra che deve per forza difendere in avanti, deve essere aggressiva e oggi si sono visti tante volte i nostri due centrali Linari e Minami andare a difendere addirittura fino all'area avversaria. Questa è una cosa che ci aveva caratterizzato per tanto tempo: l'avevamo un po' persa e oggi invece siamo riusciti a rimetterla in atto. Sicuramente è stata una partita di grande aggressività. Abbiamo dato poche possibilità alla Fiorentina. La porta involata ci fa tanto piacere. Abbiamo creato tanto, avremmo potuto fare qualche gol in più, ma oggi abbiamo fatto sicuramente un'ottima gara".

Si può dire che la Roma in casa ha un altro passo?

"Ce lo siamo detti prima della riunione tecnica. Abbiamo portato i dati sulle vittorie in casa: sono state veramente tante. E oggi ci siamo dette che dovevamo continuare a vincere davanti al nostro pubblico e che la gente ci avrebbe trascinato. Così è stato. Quando giochiamo su questo manto erboso abbiamo sicuramente qualcosa in più e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo continuare così, perché c'è ancora qualche partita in casa: ora c'è la Juventus, poi al Tre Fontane avremo il Milan. E qui vogliamo vincere sempre".

PANTE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Quanto è importante la vittoria di oggi per la corsa alla Champions League?

"Penso che sia molto importante per la squadra. Abbiamo lavorato forte in settimana dopo la sconfitta di Milano, che ci ha motivato. Non possiamo permetterci passi falsi".

In casa abbiamo sempre energie in più, è vero?

"Giocare in casa ha sempre un significato speciale, sugli spalti tifano e cantano per noi e questo ci dà energie extra".

Oggi hai giocato una buona quantità di minuti, come ti senti?

"Sono tornata da un infortunio, le mie compagne credono in me e si fidano di me. Sono felice di aver ritrovato il campo e aver contribuito alla vittoria".

