Femminile, Spugna: "Il Milan gioca un bel calcio, servirà tanta attenzione. Abbiamo voglia di rivalsa" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Milan, valida per la quarta giornata della Poule Scudetto. Ecco le sue parole: "Questa è stata la prima vera sosta della stagione a parte Natale, quindi ci ha dato la possibilità di recuperare un po' di acciacchi. Le ho ritrovate bene, con tanta voglia ed energia per fare un finale di stagione positivo."

Il Milan gioca con grande leggerezza: è l'elemento più pericoloso?

"Gioca un bel calcio. Ha iniziato un progetto nuovo con giocatrici giovani e di qualità. Nella partita di ritorno della regular season ci ha messo in grossa difficoltà, forse è stata la nostra peggiore prestazione ma era dovuta anche al fatto che il Milan ha fatto una grande partita. Bisogna fare tanta attenzione, il Milan ha iniziato la Poule Scudetto con due pareggi ma con due ottime prestazioni".

Ha citato la partita della regular season: è una partita da ricordare o dimenticare?

"Voglio sempre ricordare le sconfitte perché bisogna guardare gli errori e cercare di non ripeterli. Abbiamo guardato e analizzato quella partita e non dobbiamo assolutamente dimenticarla. Vogliamo fare una grande prestazione perché ci può mettere in una buona posizione nella Poule Scudetto, ma soprattutto perché abbiamo un po' di rivalsa verso una partita giocata male".