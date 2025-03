Femminile, Spugna: "Il campionato non è finito, è importante arrivare al secondo posto. Contro l'Inter vogliamo giocare una grande partita" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la seconda giornata della Poule Scudetto e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: "L'ultima partita ci ha dato la possibilità di far riposare alcune calciatrici e di aver fatto giocare delle giocatrici in ruoli differenti. Ora stiamo facendo delle valutazioni per mettere in campo la miglior squadra possibile sia dal punto di vista fisico sia tattico".

Roma-Inter è la partita che ha lasciato più rammarico nella regular season: questa può essere la benzina per affrontare la partita di domani?

"Il rammarico è stato quello di aver perso una partita strana, dato che abbiamo giocato per tanto tempo in inferiorità numerica e questo ci ha condizionato. Poi abbiamo perso l'imbattibilità al Tre Fontane dopo tanto tempo e ci ha dato parecchio fastidio. Sicuramente è una partita molto importante perché noi dobbiamo inseguire questo secondo posto: arrivare secondi cambia molto ai fini della qualificazione in Champions e cambia per il dover giocare un preliminare in meno. Quindi per noi il campionato non è assolutamente finito ma ha ancora un valore molto importante. Inoltre dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia e tutte queste partite sono determinanti per poter arrivare al meglio".

Che gara dobbiamo immaginarci?

"Speriamo che l'Inter difendi meno bene del solito e che noi riusciamo a essere un pochettino più concrete in fase offensiva. Affrontiamo una squadra che difende molto bene e ha giocatrici importanti anche davanti. Il percorso che sta facendo il campionato lo sta dimostrando. Ha delle individualità forti, ma noi abbiamo tanta voglia davvero di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi e di mettere in campo tutto il nostro potenziale offensivo per vincere questa partita".