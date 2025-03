Femminile, Spugna: "Dobbiamo trasformare la delusione in energia. Nessuno ha fatto cinque finali consecutive" (VIDEO)

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali della Roma. L'allenatore ha sottolineato l'importanza cruciale della partita, invitando la squadra a trasformare la recente delusione contro la Juventus in energia positiva: "Si riparte dal fatto che è una Semifinale di Coppa Italia, quindi è una partita importantissima. Sicuramente bisogna trasformare la delusione rispetto al risultato della partita con la Juventus e trasformare tutto in energia, in energia positiva. Per fare questo bisogna pensare da squadra, pensare col "noi", non pensare a situazioni solo individuali, ma cercare di lavorare veramente da squadra. Questo lo dovremmo fare da qui alla fine della stagione, perché se si vuole giocare nella Roma, bisogna pensare così. La partita della semifinale di Coppa Italia è una partita per noi determinante ai fini di questa stagione."

Quanto sarebbe importante raggiungere la finale?

"È importante perché è un obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Siamo le detentrici in carica, quindi è molto importante. Poi c'è un aspetto ancora più grande, che è quello di riuscire a raggiungere la quinta finale consecutiva, cosa mai riuscita da nessun altro club, da nessun'altra squadra. E quindi questa sarebbe motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio. E quindi, ripeto, diventa veramente una partita molto, molto importante."

Dobbiamo aspettarci dei cambi rispetto alla formazione che è scesa in campo contro la Juventus?

"Come sempre, dobbiamo fare i conti con i recuperi, a poche ore di distanza da una partita così intensa. Quindi dovremmo analizzare quali saranno le risorse fisiche, intanto, e poi scenderanno in campo quelle che sicuramente con la testa saranno più concentrate e più vogliose di portare a casa un risultato importante." Nella partita di andata le giallorosse avevano vinto 1-3. La semifinale di ritorno è in programma domani alle 18:00 alle Stadio Tre Fontane di Roma.