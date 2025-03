Femminile, Spugna: "Contro il Milan una delle peggiori prestazioni di sempre. Roma-Fiorentina scontro diretto per la Champions, dobbiamo assolutamente qualificarci" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valida per la quinta giornata della Poule Scudetto. Ecco le sue parole: "La cosa che più ci interessa è riscattare la brutta prestazione di sabato scorso. Arriva una bella partita da giocare, che ci deve dare tante motivazioni perché dobbiamo assolutamente conquistare questa qualificazione. Si tratta di uno scontro diretto e vogliamo offrire una grande prestazione ai nostri tifosi perché se lo meritano. Vogliamo riscattare una delle più brutte prestazioni di sempre".

La Fiorentina è molto in forma...

"Assolutamente sì. Si è ripresa in maniera importante facendo due ottimi risultati contro Juventus e Inter. È una squadra in salute e che ha tanta voglia di agganciare il treno per la qualificazione in Champions. Si tratta di una squadra che conosciamo, ha giocatrici forti ed è una formazione che gioca molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile, ma molto bella da giocare".

Il supporto del Tre Fontane?

"Dobbiamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi che ci seguono sempre e che ci credono tanto. Il Tre Fontane dà sempre un valore aggiunto e in questo momento della stagione lo deve essere ancora di più".