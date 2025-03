Femminile, Spugna: "Contro il Milan ci è mancato tutto"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match di ieri contro il Milan. Ecco le sue parole:

Non il risultato che ci aspettavamo.

"Non il risultato e nemmeno la prestazione. Oggi mi prendo tante colpe, forse non ho schierato la miglior formazione. Tante calciatrici sotto livello. Complimenti al Milan, che fa una gran prestazione, ma prestazione resa facile da una brutta prestazione della Roma".

Cosa è mancato?

"Gestire la palla quando dovevamo gestirla. La lucidità, la cattiveria agonistica per conquistare le seconde palle, per andare a contrasto, fare le corse di rientro, tutto quello che serviva per difendere il risultato e magari migliorarlo. Oggi è mancato tutto".

Forse è mancata anche precisione.

"Sicuramente, tanta imprecisione negli ultimi metri, cercavamo passaggi impossibili, invece di fare cose più facili per arrivare alla conclusione. Per creare livelli individuali, cosa che oggi abbiamo fatto praticamente mai. Oggi abbiamo creato davvero poco".

(asroma.com)

