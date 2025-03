Femminile, Spugna: "Cercheremo di fare la miglior partita della stagione per portare a casa i tre punti" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro la Juventus, valido per la prima giornata della Poule Scudetto e in programma domani alle ore 15:30. Ecco le sue parole: "Le ragazze sono tornate con qualche acciacco e affaticamento, perché è normale che sia così. Perché quando giochi partite di livello internazionale, è normale che magari qualcosa ti porti dietro. Abbiamo qualche problema con Aibogun, che è rientrata con un problema fisico. Pilgrim ha un po' di affaticamento. Kim, dalla Corea, è arrivata con una forte distorsione alla caviglia. Minami è rientrata appena venerdì, quindi è chiaro che non è facile poi preparare una partita. Sicuramente questo influenzerà un po' lo spettacolo di una partita così bella da vivere e giocare come Juventus-Roma. Però questo è il calendario, dobbiamo rispettarlo e cercare di fare il meglio possibile".

La Juventus guida la classifica e a suo favore c'è stata la costanza dei risultati in questa stagione...

"Assolutamente sì. Credo che la Juventus sia stata la squadra che ha avuto maggiore continuità di risultati e merita il posizionamento in classifica. Noi quest'anno abbiamo avuto un po' di alti e bassi e quindi siamo ad inseguire. Però è chiaro che ci troviamo a giocare una gara così bella e importante alla prima giornata di Poule Scudetto. Questo può essere anche un bene perché ci dà la possibilità in caso di vittoria magari di poter riaprire qualche speranza".

Negli scontri diretti in questa stagione siamo uno a uno: la Juventus ha vinto all'Allianz Stadium, mentre la Roma al Tre Fontane. Sarà una gara molto equilibrata?

"Sicuramente sì, ma come lo sono state le due partite precedenti anche se all'Allianz ha vinto la Juve e al Tre Fontane abbiamo vinto noi. Ma è normale che sia così perché ci sono calciatrici forti in tutte e due le squadre, quindi è normale che ci sia equilibrio. Cercheremo di fare la miglior partita della stagione perché solo così avremo la possibilità di conquistare i tre punti".