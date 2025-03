Femminile, Pilgrim: "Sono contenta per il gol, lo aspettavo da tanto"

Alayah Pilgrim, attaccante della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali del club dopo il successo in Coppa Italia contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

L'obiettivo era arrivare in finale, è stato centrato.

"Siamo molto felici di essere in finale, sapevamo che il Sassuolo avrebbe fatto di tutto per provare a vincere ma eravamo preparate e abbiamo ottenuto la qualificazione".

Sei tornata a segnare, quanta fiducia ti dà questo gol?

"Sono molto contenta per il gol, lo aspettavo da tanto anche perché sono stata parecchio tempo fuori. Ora sono felice di essere tornata, sicuramente segnare aumenta la mia fiducia e migliora le mie sensazioni".

Quanto è importante questa vittoria anche in vista del match contro l'Inter?

"Ci dà tanta forza, energia e positività per affrontare la prossima partita della Poule Scudetto".

(asroma.com)

