Femminile: per Kresche lesione del muscolo obliquo interno destro. Out diverse settimane

Continuano ad arrivare notizie pessime in casa Roma Femminile, dopo la pesante sconfitta di ieri per 3-1 contro il Milan. Come riporta il giornalista de "il Romanista" Leonardo Frenquelli infatti il portiere Isabella Kresche (uscito anzitempo contro i rossoneri) ha riportato una lesione di medio grado del muscolo obliquo interno destro, che la costringerà a stare fuori per diverse settimane.

