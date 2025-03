Femminile, MILAN-ROMA: le formazioni ufficiali. Davanti Corelli, Viens e Haavi

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, oggi torna in campo la Roma Femminile. Le giallorosse di Alessandro Spugna sono ospiti del Milan alle 16.00 nella sfida valida per la Poule Scudetto: il tecnico si affida a Viens in attacco, supportata da Corelli e Haavi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Giuliani; Koivisto, Sorelli, Piga, Vigilucci; Cernoia, Mascarelli, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Dompig.

A disp.: Rubio, Soffia, Fedele, Mesjasz, Stakic, Laurent, Tornaghi, Cesarini, Karczewska, Marinelli.

All.: Bakker.

ROMA: Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Troelsgaard, Giugliano, Dragoni; Corelli, Viens, Haavi.

A disp.: Ceasar, Galli, Pante, Pilgrim, Kuhl, Glionna, Pandini, Merolla, Aigbogun, Giacinti, Cissoko.

All.: Spugna.