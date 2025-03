Femminile, Giugliano: "Ci assumiamo le nostre responsabilità. Ci scusiamo con i tifosi"

Manuela Giugliano, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita persa ieri dalle giallorosse contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Un risultato non bello, soprattutto in ottica classifica.

"Sì, non c'è altro da dire. Ci assumiamo le nostre responsabilità, torneremo a Roma e continueremo a lavorare. Dobbiamo cercare di riproporre in campo ciò che prepariamo durante la settimana. Poi, è chiaro, in campo ci andiamo noi, non è un risultato positivo. Torniamo a Roma e ci riprendiamo".

Cosa è mancato dopo il vostro vantaggio?

"L'unica cosa che mi viene in mente è l'aggressività, la riconquista della palla. Oggi sono mancate un po' di cose, non siamo contente della prestazione. Ci scusiamo con i tifosi che sono venuti qui, sicuramente non è il risultato che volevano anche loro".



