Coppa Italia Femminile, ROMA-SASSUOLO 2-0 (31' Pilgrim, 39' Giacinti): fine primo tempo. Doppio vantaggio e gestione totale delle giallorosse (FOTO)

Dopo il 3-1 nella gara d'andata, la Roma ospita il Sassuolo alle 18.00 al Tre Fontane nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile per staccare il pass per la finale. Il tecnico Alessandro Spugna sceglie Ceasar in porta, con la linea difensiva composta da Thogersen, Troelsgaard, Minami e Aigbogun. A centrocampo Giugliano guida la squadra affiancata da Kuhl e Pandini, mentre davanti l'allenatore si affida a Giacinti supportata da Glionna e Pilgrim.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Thogersen, Troelsgaard, Minami, Aigbogun; Kuhl, Giugliano, Pandini; Glionna, Giacinti, Pilgrim.

A disp.: Kresche, Merolla, Di Guglielmo, Viens, Haavi, Dragoni, Corelli, Oladipo, Cissoko, Linari.

All.: Spugna.

SASSUOLO: Lonni, Brustia, Orsi, Caiazzo, Philtjesn, De Rita, Missipo, Poje Mihelic, Chmielinski, Dhont, Clelland.

A disp.: Durand, Mella, Pleidrup Gram, Doms, Sabatino, Fisher, Hagemann, Gallazzi, Fusini, Monterubbiano, Perselli, Girotti.

All.: Rossi.

Arbitro: Francesco Zago. Assistenti: Simone Pistarelli - Roberto Meraviglia. IV uomo: Simone Palmieri.

Reti: 31' Pilgrim, 39' Giacinti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina la prima frazione di gioco: la Roma conduce 2-0.

45' - Un minuto di recupero.

39' - GOL DELLA ROMA! Gol pazzesco in rovesciata di Giacinti su cross di Troelsgaard per il raddoppio giallorosso.

31' - GOL DELLA ROMA! Da dentro l'area Pilgrim rientra e col destro trafigge il portiere avversario per il vantaggio giallorosso.

10' - Pandini cerca Giacinti in area che colpisce di testa ma non inquadra la porta.

1' - Al via il match.