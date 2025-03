As Roma: tutti gli impegni dei giallorossi in Nazionale

Si ferma per l'ultima volta in questa stagione il campionato di Serie A per far spazio agli impegni della nazionali. Sono 10 i giocatori della Roma convocati dalle rispettive selezioni. Tra i non convocati ci sono gli italiani Pellegrini, Cristante e Mancini oltre all'infortunato Paulo Dybala.

Gli impegni dei giallorossi:

Evan N’Dicka (21 marzo, Burundi-Costa d’Avorio)-(24 marzo, Costa d’Avorio-Gambia)

Artem Dovbyk (20 marzo, Ucraina-Belgio)-(23 marzo, Belgio-Ucraina)

Leandro Paredes (21 marzo, Uruguay-Argentina)-(25 marzo, Argentina-Brasile)

Eldor Shomurodov (20 marzo, Uzbekistan-Kirghizistan)-(25 marzo, Iran-Uzbekistan)

Alexis Saelemaekers (20 marzo, Ucraina-Belgio)-(23 marzo, Belgio-Ucraina)

Manu Konè (20 marzo, Croazia-Francia)-(23 marzo, Francia-Croazia)

Saud Abdulhamid (20 marzo, Arabia Saudita-Cina)-(25 marzo, Giappone-Arabia Saudita)

Tommaso Baldanzi (21 marzo, Italia U21-Olanda U21)-(24 marzo, Italia U21-Danimarca U21)

Niccolò Pisilli (21 marzo, Italia U21-Olanda U21)-(24 marzo, Italia U21-Danimarca U21)

Anass Salah-Eddine (21 marzo, Italia U21-Olanda U21)-(24 marzo, Italia U21-Danimarca U21)