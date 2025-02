Serie A Femminile, Fiorentina-Roma 0-0: le giallorosse chiudono la regular season al 3° posto

Nell'ultima gara della regular season di Serie A Femminile la Roma pareggia in casa della Fiorentina: al Viola Park termina 0-0. Con questo punto le giallorosse di Alessandro Spugna, dopo 18 giornate, chiudono al 3° posto in classifica a quota 35 punti. La Juventus è prima a 45 punti, seguita dall'Inter a 38. Ora al via la poule scudetto e salvezza: lotteranno per il titolo le prime 5 squadre classificate (Juventus, Inter, Roma, Fiorentina e Milan).