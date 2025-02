Roma-Napoli, Corelli ospite speciale nel prepartita: dalle 19:15 sarà alla Toyota Fan Zone

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Roma e Napoli, valido per la ventitreesima giornata di Serie A, e nel prepartita ci sarà una sorpresa. Come annunciato dalla società giallorossa, dalle ore 19:15 sarà possibile incontrare la calciatrice Alice Corelli alla Toyota Fan Zone.

? Nel prepartita di #RomaNapoli appuntamento alle 19:15 al Toyota Fan Zone con Alice Corelli Daje Roma ??

#ASRomaFemminile pic.twitter.com/httMmopZEa — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) February 2, 2025