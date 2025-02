Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Shinji Kim: è la prima coreana nella storia giallorossa (COMUNICATO AS ROMA)

La Roma Femminile di Alessandro Spugna rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo di Shinji Kim, calciatrice coreana classe 2004 ex GB Uiduk University. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Shinji Kim. La centrocampista coreana ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Shinji è la prima calciatrice coreana a vestire la maglia della Roma. Arriva dalla GB Uiduk University e ha sempre fatto parte delle nazionali giovanili della Corea, disputando il Mondiale e la Coppa d’Asia Under 20. Nel 2024 ha conquistato anche le prime convocazioni in Nazionale maggiore. Benvenuta alla Roma, Shinji!".

(asroma.com)

