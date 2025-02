Femminile, Spugna: "Fiorentina forte, servirà massima attenzione. Vogliamo arrivare alla Poule Scudetto con il minimo dei punti da recuperare" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15:00. Ecco le sue parole: “Siamo contenti che sono quasi tutte a disposizione. Le faremo rientrare piano piano, soprattutto chi è fuori da un lungo periodo. È necessario che abbiamo un po' di tempo a disposizione, ma è importante averle anche per un minutaggio ridotto perché possono essere dei cambi in partita molto importanti. Non dobbiamo cadere nell’errore di buttarle nella mischia senza ancora avere una condizione di gara necessaria. Quando si rientra dopo tanto tempo la partita è un fattore importante, dobbiamo dosarle con criterio e senza fretta perché si rischia di infortunarsi. Possono essere necessarie a gara in corso e questo è molto importante”.

Fiorentina-Roma è ormai una classica del calcio italiano...

“Sì, è una squadra forte e l'ha dimostrato in tante occasioni. Contro di noi sono sempre state partite equilibrate, soprattutto nelle ultime. L’attenzione che dobbiamo prestare è massima, non abbiamo margine di errore se vogliamo rientrare nella corsa scudetto e difendere il terzo posto per la qualificazione in Champions League. È una partita importante per loro e per noi. Hanno fatto risultati altalenanti in questo periodo, ma hanno fatto una grande partita contro il Milan in Coppa Italia. Dovremo prestare tanta attenzione, hanno giocatrici forti. Giochiamo in casa loro, è difficile ma siamo pronte. Vogliamo arrivare alla Poule Scudetto con il minimo dei punti da recuperare”.

Ultima giornata di Regular Season, possono cambiare ancora gli equilibri?

“Sì, ci sono scontri diretti. Noi dobbiamo fare il nostro per portare a casa i tre punti, solo così avremo un distacco importante dalla Fiorentina per la zona Champions. Poi se ci fosse uno scivolone di una davanti a noi potremmo accorciare”.