Femminile, Spugna: "Contro il Sassuolo dobbiamo giocare da Roma. Raggiungere la quinta finale consecutiva sarebbe un traguardo unico" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: "Siamo le detentrici del trofeo, la Coppa Italia è un obiettivo che ci siamo prefissati. Vogliamo arrivare in finale a tutti i costi, sarebbe la quinta consecutiva e si tratterebbe di una cosa probabilmente unica. Abbiamo tanta voglia e motivazione, sicuramente faremo il massimo per raggiungere la finale".

Il Sassuolo contro le grandi fa sempre bene...

"A noi hanno dato parecchio fastidio sia all'andata sia al ritorno. Questa partita però è differente, si gioca su due gare. Bisogna stare attenti e giocare una gara di grande determinazione perché vogliamo raggiungere la finale. Il Sassuolo è cresciuto tanto nel corso della stagione, difende benissimo e ha giocatrici offensivi forti. Ha fatto risultati importanti contro le grandi e questo è un dato a cui dobbiamo prestare attenzione, ma noi dobbiamo giocare da Roma e fare il massimo".

Soddisfatto del mercato?

"Sì assolutamente. Sono arrivate 4 giocatrici giovani e di grande prospettiva che seguivamo da tempo. Pante e Kuhl sono del 2003, mentre Oladipo e Kim del 2004 e rappresentano il futuro. Le abbiamo seguito nel Mondiale U20 e ci hanno fatto un'ottima impressione. Dobbiamo dare loro tempo di inserirsi, di prendere confidenza con la squadra e con l'ambiente, ma sono giocatrici di talento e di grande prospettiva. Questo la dice lunga su come la Roma voglia impostare il proprio percorso".