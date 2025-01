Supercoppa Italiana, ROMA-FIORENTINA: le formazioni ufficiali. Out Ceasar, gioca Kresche

Alle 15:30 il fischio d'inizio del match fra Roma e Fiorentina che assegnerà la Supercoppa Italiana. Le ragazze di Alessandro Spugna dovranno fare i conti con l'assenza di Ceasar, con Kresche che difenderà i pali giallorossi. In tribuna sia Ceasar sia Pante, appena arrivata, per problemi fisici. In attacco ci sarà Giacinti, supportata da Glionna e Haavi. In mezzo Grecci, Kumagari e Giugliano.

IL TABELLINO

ROMA: Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hansahw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.:

All.: Spugna.

FIORENTINA: Fiskerstrand; Tortelli, Filangeri, Georgieva, Faerge; Severini, Snerle, Bredgaard, Boquete; Bonfantini, Janogy.

A disp.:

All.: De la Fuente.

Arbitro: Gasperotti. Assistenti: Martinelli - Hader. IV Ufficiale: Bianchi.