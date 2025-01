Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS 1-0 (3' Dragoni): segui in tempo reale. Traversa di Viens (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile vuole dimenticare la sconfitta contro l'Inter rimediata in campionato e oggi alle ore 15:30 ha l'opportunità di riscattarsi nella partita più attesa dell'anno: allo Stadio Tre Fontane arriva infatti la Juventus, attualmente prima in classifica con 38 punti in 14 giornate (+10 sulle giallorosse terze).

IL TABELLINO

ROMA: Kresche; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Dragoni, Greggi; Corelli, Viens, Haavi.

A disp.: Ceasar, Merolla, Aigbogun, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Kuhl, Galli, Troelsgaard.

All.: Spugna.

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Boattin; Bergamaschi, Caruso, Schatzer, Krumbiegel; Cantore, Vangsgaard, Bonansea.

A disp.: Capelletti, Proulx, Harviken, Lehmann, Rosucci, Girelli, Bennison, Beccari, Thomas, Brighton, Gallo.

All.: Canzi.

Arbitro: Allegretta. Assistenti: Aletta - Robilotta. IV Ufficiale: Martini.

Marcatori: 3' Dragoni.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

29' - TRAVERSA DELLA ROMA! Ci prova Viens con un colpo di testa su crossa da sinistra ma si infrange sulla traversa.

21' - Roma a un passo dal 2-0: Thogersen crossa per Viens, l'attaccante manca da due passi l'appuntamento con il gol.

20' - Pericoloso tiro-cross di Haavi, la palla sfila sul fondo.

15' - Boattin cerca di sorprendere Kresche direttamente da corner, ma il portiere giallorosso non si distrae e si rifugia nuovamente in calcio d'angolo.

13' - Risposta della Roma con Corelli, Peyraud-Magnin respinge in tuffo e manda in angolo.

11' - Super intervento di Kresche sulla conclusione incrociata di Bonansea, ma il portiere giallorosso salva tutto con il piede sinistro.

6' - Chance per Viens, il portiere della Juventus respinge in angolo.

5' - Bonansea calcia dalla distanza, Kresche blocca facilmente.

3' - ROMA IN VANTAGGIO DOPO APPENA TRE MINUTI! Sponda di Viens per Dragoni, la quale si libera di due avversaria e, dopo essere entrata in area di rigore, trafigge Peyraud-Magnin con una grande conclusione di destro.

1' - Inizia la partita.

PREPARTITA

15:12 - Focus su Viens durante il riscaldamento.

14:52 - Inizia il riscaldamento.

È iniziato il nostro riscaldamento

14:35 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Spugna.

Ecco la nostra formazione per la sfida con la Juventus FORZA ROMA

14:02 - La Roma è arrivata al Tre Fontane.