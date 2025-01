Serie A Femminile, Roma-Inter: Bartoli premiata nel prepartita con una maglia celebrativa. Poi l'abbraccio con le ex compagne di squadra (VIDEO)

Allo Stadio Tre Fontane sta andando in scena il big match tra Roma e Inter, valido per la quattordicesima giornata della Serie A Femminile. Poco prima del calcio d'inizio il club giallorosso si è reso protagonista di uno splendido gesto nei confronti di Elisa Bartoli, leggenda dei capitolini e attualmente in forza all'Inter. L'ex capitano della Roma è stata infatti premiata con una maglia celebrativa ("149 volte grazie") e successivamente è stata sommersa dagli abbracci delle sue ex compagne di squadra. "Cinque trofei vinti, 149 presenze, 18 gol di cui uno che ci ha regalato il nostro primo Scudetto - scrive la Roma su Instagram -. Elisa, sei e resterai parte della nostra storia!".

