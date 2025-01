Serie A Femminile, Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica a Giacinti per condotta violenta

Conclusa la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A Femminile, il Giudice Sportivo Sergio Lauro, assistito da Marco Figoli, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, è arrivata una clamorosa stangata nei confronti di Valentina Giacinti, espulsa per condotta violenta nel match contro l'Inter: l'attaccante giallorossa ha ricevuto ben tre giornate di squalifica "per aver colpito con un calcio la gamba di una calciatrice avversaria, volontariamente e a gioco fermo, non in un'azione di gioco con eccesso agonistico, con condotta avulsa da qualunque azione di gioco configurando una condotta violenta".

(figc.it)

