Roma Femminile, Spugna: "Dopo domenica serviva un risultato positivo" - Dragoni: "Ci dà morale"

La Roma batte 1-0 il Napoli in trasferta nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile e dopo il successo il tecnico Alessandro Spugna ha parlato ai media del club:

Una vittoria che serviva per dare morale, ma soprattutto una vittoria fortemente voluta.

"È una vittoria importante perché ci mette nelle condizioni di arrivare alla partita di ritorno in vantaggio. Era quello che volevamo. Abbiamo provato a fare più gol possibili. Alla fine è uscito uno 0-1 ma va bene così, abbiamo sbagliato anche un rigore. È stata una partita molto offensiva da parte nostra. Abbiamo sbagliato qualcosa negli ultimi venti metri, ma dopo la gara di domenica ci voleva un risultato positivo".

La porta inviolata quanta soddisfazione le dà?

"Quando non prendiamo gol, la soddisfazione è sempre tanta. È un altro dato molto bello. Cerchiamo di proseguire così. In fase difensiva siamo state brave, non abbiamo concesso praticamente nulla".

E ora arriva la Juventus.

"Ora c'è la Juventus, ma prima riposiamo, recuperiamo. Cerchiamo di arrivarci nel migliore dei modi, perché vogliamo fare una grande prestazione e vogliamo far capire che ci siamo ancora per il campionato".

Anche Giulia Dragoni, autrice del gol vittoria, ha rilasciato un'intervista:

Una vittoria importante, soprattutto perché portate via questo successo mantenendo anche la porta inviolata.

"Non è mai scontato giocare in un campo così difficile, contro una squadra così tosta. Non era una partita scontata: abbiamo giocato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo vinto e torniamo a casa contente".

Che vibrazioni ti dà il gol in questo inizio di 2025?

"Sono contenta più per la squadra che per me, per aver contribuito alla vittoria, anche se in realtà il merito è di tutte e ringrazio Alice Corelli, le pagherò una cena (ride, ndr)".

Ora arriva un'altra sfida importante in campionato, arriva la Juventus. Questo successo vi dà morale?

"Ci dà morale, ci fa arrivare alla partita con la consapevolezza della squadra che siamo. Non sarà una partita a caso, sarà "la" partita".

