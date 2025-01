Roma Femminile, Spugna: "Contro la Fiorentina sempre partite tirate. La Supercoppa è un obiettivo" - Haavi: "Daremo tutto per vincere" (VIDEO)

Alessandro Spugna ed Emilie Haavi, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 15:30. Ecco le loro parole.

SPUGNA IN CONFERENZA STAMPA

Il 2025 si apre con una finale, che gara si aspetta?

"Se penso alla finale, soprattutto dell'anno scorso, è chiaro che è stata una partita tiratissima, una partita stranissima, che ci aveva visto sotto al 75' di due gol, quindi una partita difficilissima da recuperare, recuperata, poi con i supplementari e abbiamo alla fine vinto ai rigori. Storicamente sì, con loro sono quasi sempre state partite molto dure, molto difficili. Sicuramente quest'anno hanno cambiato molto l'atteggiamento, è una squadra molto più aggressiva, secondo me anche più qualitativa. Mi aspetto una partita, come tutte le finali, dove non c'è tanto da speculare, c'è da provare a vincerla, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che dovremmo cercare di avere un atteggiamento importante in possesso palla, perché noi siamo una squadra che se ha il dominio della gara, il dominio della partita, possiamo creare situazioni favorevoli e in questo ci abbiamo lavorato. Abbiamo sprecato tanto nella prima parte di stagione e non vogliamo più sprecare così tante situazioni favorevoli, quindi dovremmo cercare di avere un dominio della partita e un possesso palla importante. Se riuscissimo a fare questo, secondo me, avremmo tante opportunità per fare gol. Però è chiaro, come dico sempre, nelle finali le motivazioni da parte di tutte e due le squadre sono altissime. Si parte col botto, si parte con un primo titolo. Non so se questo primo titolo può condizionare anche l'altra parte di stagione, perché è chiaro che se vinci avrai grande morale, che ti porta subito un atteggiamento bello verso tutto quello che ci aspetterà. Ci siamo preparati bene, cercheremo di portare a casa il titolo, perché è un obiettivo e quindi vogliamo raggiungerlo".

Cosa si aspetta dal calciomercato di gennaio?

"Siamo assolutamente convinti che questa rosa sia forte, una rosa di giocatrici importanti. Penso sia sotto gli occhi di tutti, che abbiamo avuto qualche problema legato agli infortuni, quindi tante giocatrici importanti in questa prima fase di stagione non ci sono state. Per cui il primo rinforzo vero è recuperare le calciatrici che non abbiamo avuto. Non avere per tante settimane, per tanti mesi, Evelyne Viens, Alayah Pilgrim, nell'ultimo periodo non abbiamo avuto Emilie, adesso c'è anche Di Guglielmo che ha qualche problema, non è stato semplice. Nomino anche Lukasova e Valdezate che praticamente non hanno mai partecipato, dato che si sono fatte male subito. Quindi, se le contiamo tutte queste assenze sono tante. La prima cosa che mi aspetto non è dal mercato, ma è il recuperare bene queste calciatrici. Dal mercato, come abbiamo sempre fatto, se c'è la possibilità di fare qualcosa che è un qualcosa di migliorativo rispetto a quello che abbiamo, sicuramente proveremo a farlo e lo faremo. A noi il mercato di gennaio ci ha sempre portato qualcosa di importante. Haavi è una testimone di questo, Pilgrim è un'altra a essere arrivata nel mercato di gennaio. Quindi, se ci sarà la possibilità di fare qualcosa di importante lo faremo. Però, continuo a ripetere, per me questa è una rosa forte, quest'anno un po' di sfortune l'abbiamo avute rispetto al passato. Ci mancano tante giocatrici, poi sei obbligato a tirare il collo alle altre. Quando si gioca ogni tre giorni, e più o meno sono sempre le stesse che giocano, arriva un momento dove poi fanno fatica anche loro. La rosa disposizione che avevamo in mente, non l'abbiamo mai avuta. Quindi la cosa più importante in questo 2025, in questi mesi, è avere la rosa disposizione. Poi se arriva qualcosa di nuovo, ben venga, magari sarà qualcosa di migliorativo rispetto a quello che abbiamo".

Sente maggiore pressione attorno a questa finale?

"La pressione è quella delle finali, ci sta, qui la pressione c'è sempre, ma è un bene che ci sia. Noi queste pressioni ce le vogliamo prendere. Quando ci sono queste pressioni vuol dire che stai giocando per qualcosa di bello, di importante. L'anno scorso sì, non siamo partite bene. L'anno scorso non abbiamo giocato bene nella Supercoppa, o in finale. Quest'anno dobbiamo approcciare in maniera diversa. L'anno scorso secondo me è stato brava la Juve, più che non bravi noi. Quindi quest'anno dobbiamo cercare di essere molto bravi, molto concentrate, molto attenti. Sappiamo che è una partita molto importante perché è una possibilità di prendere subito il titolo. In una stagione dove forse l'anno scorso, non dico che avevamo già vinto il campionato, però eravamo posizionati in una maniera molto vantaggiosa, quest'anno non lo siamo e quindi questa è una possibilità in più di poter portare da subito un titolo a una stagione che è magari un pochettino più difficile rispetto alle precedenti".

HAAVI IN CONFERENZA STAMPA

Durante questo ultimo periodo in cui tu sei stata infortunata, come hai visto la Roma da fuori? Nello spogliatoio avete ben chiaro come ripartire nel nuovo anno?

"Abbiamo avuto degli infortuni, che sono quasi sempre le stesse che hanno giocato. Hanno dato tutto, abbiamo dato tutto, sicuramente potevamo anche fare meglio soprattutto in campionato. Contro il Wolfsburg ho visto una squadra che ha giocato bene 60', poi è chiaro che eravamo un po' stanche. Contro il Galatasaray è stata una partita in cui avremmo dovuto vincere con più scarto, avremmo potuto chiudere la partita prima, ma abbiamo vinto e vincere ci dà sempre fiducia. Poi per la Supercoppa io penso che siamo pronte. Vogliamo iniziare l'anno con un trofeo, è il nostro obiettivo. Vincere un trofeo subito, secondo me, ci dà anche fiducia per il resto della stagione. In questo momento potrebbe essere importante per noi. Vogliamo dare tutto e siamo pronte".

Come stai? Cosa ti aspetti da questo 2025?

"Il mio è stato un infortunio un po' particolare, diciamo. Ho preso un po' di tempo per recuperare, è stato un bene per me. Ero un po' spaventata, ci ho messo un po' di giorni per prendere fiducia con la gamba. Adesso sto bene. Sono pronta e voglio fare ancora meglio nel 2025".

Ti senti favorita in questa finale?

"C'è una finale, una partita secca è sempre difficile. Affrontiamo anche una squadra, come ha detto il mister, forte e anche completa. Soprattutto davanti sono forti. Sappiamo che dobbiamo stare attente, dobbiamo stare concentrate. Se lo faremo, secondo me, c'è la possibilità di vincere. Faremo di tutto, anche perché vogliamo iniziare il nuovo anno con un trofeo e portarlo a casa".

La finale di Supercoppa potrà indirizzare, magari positivamente, anche il resto della stagione attuale?

"Come ho detto prima, vogliamo iniziare l'anno nel modo migliore. Sicuramente vincere un trofeo e portarlo a casa sarebbe magnifico. Come ha detto anche il mister, è stata una stagione un po' più complicata rispetto all'anno scorso e noi vogliamo fare tutto per far iniziare bene l'anno. Sarà una partita difficile, ma siamo pronte, abbiamo fatto più di una settimana insieme e ho buone sensazioni".

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Ci siamo riallenate dopo tanto tempo, con 15 giorni di lavoro intenso e bello. Questo ha fatto sì che tutto il gruppo si ricompattasse nel modo migliore, visto che giocando ogni tre giorni non avevamo avuto la possibilità di farlo. Ci siamo preparate bene e al meglio per questa sfida".

Che partita sarà contro la Fiorentina?

"La Fiorentina sta facendo un bel percorso, è una squadra aggressiva e di qualità. Sono forti e da rispettare. Contro le viola sono state sempre partite tirate, come l'ultima finale di Coppa Italia. Poi ovviamente le finali sono partite secche e possono avere più fasi”

Cosa significherebbe vincere la Supercoppa italiana?

"Intanto avremmo un titolo in più, questa partita è un obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio della stagione. Partire con un trofeo ci darebbe anche più trasporto in vista dei prossimi impegni".