Alessandro Spugna ha diramato la lista delle calciatrici convocate per la gara valevole per Supercoppa Italiana Femminile. Prima chiamata per la nuova giocatrice giallorossa Mia Pante, presente anche Alayah Pigrim.

Portieri: Ceasar, Kresche, Merolla, Mazzocchi.

Difensori: Aigbogun, Cissoko, Hanshaw, Di Guglielmo, Linari, Minami, Thøgersen.

Centrocampisti: Dragoni, Giugliano, Greggi, Kumagai, Pandini, Troelsgaard.

Attaccanti: Corelli, Pante, Viens, Giacinti, Glionna, Ventriglia, Haavi, Pilgrim.