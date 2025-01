Roma Femminile, Glionna: "Vincere la Supercoppa Italiana uno degli obiettivi stagionali" - Ceasar: "Spero non si arrivi ai rigori ma siamo pronte a tutto" (VIDEO)

Benedetta Glionna e Camelia Ceasar, rispettivamente attaccante e portiere della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in vista della finale della Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, in programma il 6 gennaio alle ore 15:30. Ecco le loro parole.

GLIONNA A SKY SPORT

"Ci stiamo preparando bene. Sono due settimane che ci alleniamo, la stiamo preparando in tutte le fasi. Abbiamo molta voglia di giocare questa finale e stiamo lavorando bene".

Cosa significherebbe alzare il trofeo per te, per la squadra, per la società e per la proprietà?

"Sicuramente è uno degli obiettivi della stagione, è comunque un trofeo da aggiungere per la società, soprattutto anche per i tifosi. Sarebbe una gioia in più e per noi vorrebbe dire raggiungere uno degli obiettivi".

Si gioca a La Spezia, campo neutro. Il sostegno dei tifosi non è mai mancato per voi, cosa ha rappresentato?

"La tifoseria qui a Roma è un mondo a parte, secondo me li senti subito, senti subito la gioia nel seguirti, il sostegno che ci danno in tutte le città anche all'estero quando siamo andate a giocare in Champions. Quindi è quella cosa in più che ci dà quella forza anche in campo in più".

CEASAR A SKY SPORT

"Partita molto attesa. La Roma ha voglia di giocarla. Abbiamo avuto qualche infortunio nella scorsa settimana ma abbiamo lavorato con tanto entusiasmo, quello che una partita di questo tipo può dare. C’è molta carica".

Qual è la specialità per diventare una para rigori come sei tu? Ti aspetti che questa partita possa veramente finire ai rigori?

"Innanzitutto è anche tanto merito delle mie compagne che hanno sempre fatto gol. Spero non si arrivi ai rigori ma siamo pronti a tutto, anche dopo aver visto la finale di Coppa Italia finita ai rigori. La Fiorentina è un avversario molto tosto, è una squadra forte che sta facendo molto bene in campionato, che ha fatto molto bene l'anno scorso, sta facendo un bel percorso proprio negli ultimi anni. Conosciamo la loro forza e siamo pronte a tutto".

Si gioca a La Spezia, campo neutro. Il sostegno dei tifosi non è mai mancato per voi, cosa ha rappresentato?

"Sì, diciamo che in tutte le competizioni ma anche in tutte le trasferte i nostri tifosi sono sempre stati presenti, sono dei tifosi veramente speciali perché non ti fanno sentire mai sola mai, come dice la canzone. Li ringraziamo per questo, li invitiamo a venire a sostenerci come al solito e speriamo di regalare una grande gioia a tutti quanti".

