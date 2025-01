Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman, Greggi: "Il movimento del calcio femminile è migliorato tantissimo" - Spugna: "La squadra cerca sempre di raggiungere la perfezione" (VIDEO)

Ieri sera è andata in scena la 5ª edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman, evento che si è tenuto presso il prestigioso Radisson Blu GHR di Roma. Tra le varie premiate c'era anche Giada Greggi e la centrocampista della Roma ha ricevuto il trofeo "Miglior Goal 'Decathlon'". A margine della cerimonia la calciatrice giallorossa ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il movimento è migliorato tantissimo rispetto agli altri anni perché stanno investendo molto ed è giusto così, perché anche noi meritiamo il meglio. Facciamo tanti sacrifici come i ragazzi, ci mettiamo tanta passione e determinazione dando sempre il 100%".

Successivamente sono arrivate anche le parole di mister Alessandro Spugna, premiato come 'Miglior allenatore': "Le difficoltà di allenare una squadra femminile? Loro cercano sempre la perfezione, che poi alla fine non esiste. Esiste magari ricercare l'eccellenza. Cercano sempre di fare di più di ciò che possono fare. Da un lato è un bene mentre dall'altro è un limite, quindi non è semplice da gestire. Poi loro non si fanno scivolare nulla addosso e questo è un altro aspetto molto complicato, che ci dà qualche problema. La loro applicazione è un pregio e noi dobbiamo lavorare su questo".