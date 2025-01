Femminile, Spugna: "La gara contro l'Inter ci ha dato consapevolezza. Roma-Juventus? Vogliamo fare una grande partita e dovremo sfruttare al meglio le occasioni" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'attesissimo big match contro la Juventus, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15:30. Ecco le sue parole: "La squadra arriva bene a questa partita perché arriva carica da un risultato positivo in Coppa Italia e negativo in campionato. La gara contro l'Inter ci ha dato consapevolezza, giocare per tanti minuti in 10 ci ha dato consapevolezza della nostra forza. Siamo pronte e determinate per fare una grande partita davanti al nostro pubblico".

Che Juventus si aspetta?

"Sta facendo un percorso netto. Ha cambiato tanto ma ha un'idea di gioco ben precisa, giocatrici di grande gamba ed è una squadra offensiva. Sta meritando la classifica che ha. Mi auguro che sia una partita bella e divertente. Noi faremo di tutto per far si che accada. Dovremo essere molto brave nell'interpretazione della gara, si giocherà sui duelli individuali e dovremo essere pronte a sfruttare al meglio le occasioni".

Una gara del genere si carica da sola?

"La Juventus è l'avversario storico di questi ultimi anni, questa partita si carica da sola. Abbiamo grande voglia di fare bene. In questo momento non dobbiamo pensare alla classifica ma solo a fare una grande partita per noi e per il nostro pubblico. In caso di tre punti ovviamente ci avvicineremo anche in classifica, ma a questo penseremo dopo".