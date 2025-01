Femminile, Spugna: "Contro la Sampdoria dobbiamo interpretare la partita nel migliore dei modi. Importante riavere il gruppo al completo" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Sampdoria, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15:45. Ecco le sue parole: "Semifinale di Coppa Italia raggiunta con un po’ di fatica dal punto di vista del risultato. Per quanto riguarda la prestazione, abbiamo fatto tanti tiri e corso pochissimi rischi. Ma in questi pochi rischi abbiamo preso due gol. Peccato, ma comunque semifinale raggiunta. La cosa più importante è aver ritrovato un po’ di calciatrici, quindi il gruppo è praticamente al completo. Questa è la cosa più importante per un finale di stagione caratterizzato da tanti impegni e partite ravvicinate".

È una Sampdoria che sta ritrovando coraggio?

"Giocare contro squadre di questo tipo non è mai semplice, perché lottano per fare più punti possibile in vista della poule salvezza. Quindi verranno qui a lottare. Sicuramente hanno ritrovato morale dopo la vittoria importante fuori casa contro il Napoli. Hanno anche cambiato un po’ il loro modo di giocare, quindi sicuramente dovremo fare una grande partita. Dipenderà molto da noi e dalla nostra prestazione perché la differenza di punti è notevole. Dovremo interpretare la partita nel migliore dei modi e, se lo faremo, sicuramente avremo possibilità di fare i tre punti".

L’unico modo per approcciare alle prossime gare è pensare partita dopo partita senza guardare troppo al lungo periodo.

"Sì, lo abbiamo detto anche questa mattina nella riunione tecnica. Ogni partita è una finale. Dobbiamo giocare così, non abbiamo margine d’errore. Vogliamo fare il massimo possibile perché dobbiamo essere pronti in caso di scivoloni delle squadre davanti. Dobbiamo giocare e ragionare partita dopo partita, a partire dalla gara di sabato con la Sampdoria".