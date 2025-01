Femminile, Spugna: "Contro il Napoli servirà una grande prestazione. Turnover? Schiererò la formazione migliore"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 20:45. Ecco le sue parole.

Qual è stata la reazione della squadra alla sconfitta di domenica?

"C’è stata delusione, perché è una sconfitta non bella davanti al nostro pubblico. Però allo stesso tempo, c’è anche la consapevolezza di aver fatto una prestazione in inferiorità numerica, per più di 70 minuti, alla pari contro una delle squadre più forti del campionato. Significa che stiamo bene e abbiamo tanta voglia di rifarci a partire già da Napoli".

Il Napoli in trasferta è sempre insidioso, che atteggiamento si aspetta da parte loro?

"Non dobbiamo farci ingannare dal risultato negativo contro il Milan. Dobbiamo aspettarci un Napoli che abbia voglia di offrire un altro tipo di prestazione. In casa loro è sempre complicato giocare, l’abbiamo visto in campionato, dove l’abbiamo ribaltata solo nei minuti di recupero. È una squadra che si difende molto bene e sarà difficile trovare gli spazi. Dobbiamo fare una grande prestazione per indirizzare già all’andata la qualificazione".

⁠La Roma gioca ogni tre giorni da inizio anno, ma potremmo vedere giocatrici che hanno giocato meno?

"Le giocatrici che hanno giocato poco, sono quelle che hanno avuto infortuni. Qualcuna è recuperata, quindi sarà sicuramente un’opportunità per dare minutaggio a qualcuna di loro. Ci sarà una squadra molto equilibrata, perché vogliamo arrivare fino in fondo e per noi è una partita molto importante. Sicuramente stiamo valutando i carichi che hanno avuto nella partita di domenica, perché giocando in 10 contro 11 tante giocatrice hanno fatto uno sforzo importante. Andrà comunque in campo la miglior formazione possibile".

